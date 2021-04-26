Соловьев прокомментировал высказывание украинского журналиста о жителях Донбасса
После слов о жителях Донбасса украинскому журналисту Остапу Дроздову нужна помощь прокурора и медицинских специалистов. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев.
Дело в том, что ранее Остап Дроздов сказал, что сожалеет о том, что переселенцы из данного региона не поддаются «украинизации». По его мнению, люди приезжают с «русифицированными» привычками, а их дети «продолжают што-кать».
В свою очередь Владимир Соловьев считает, что, до того как в 2013 году на Украине сменилась власть, Остап Дроздов более дружественно относился к русской культуре.
— При этом он сам продолжает говорить на некой версии «суржика», а не на литературном украинском языке, — подчеркнул Владимир Соловьев.
Он также считает, что в данной ситуации нечему удивляться, передает «Общественная служба новостей».
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