Соловьев прокомментировал высказывание украинского журналиста о жителях Донбасса

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

После слов о жителях Донбасса украинскому журналисту Остапу Дроздову нужна помощь прокурора и медицинских специалистов. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев.

Дело в том, что ранее Остап Дроздов сказал, что сожалеет о том, что переселенцы из данного региона не поддаются «украинизации». По его мнению, люди приезжают с «русифицированными» привычками, а их дети «продолжают што-кать».

В свою очередь Владимир Соловьев считает, что, до того как в 2013 году на Украине сменилась власть, Остап Дроздов более дружественно относился к русской культуре.

— При этом он сам продолжает говорить на некой версии «суржика», а не на литературном украинском языке, — подчеркнул Владимир Соловьев.

Он также считает, что в данной ситуации нечему удивляться, передает «Общественная служба новостей».

Читайте также: Соловьев отреагировал на обвинения в реабилитации нацизма