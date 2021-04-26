«Это будет жесткая правда!»: Волочкова рассказала о съемках новой программы

Фото: instagram/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, что сейчас идет съемка программы о ее работе в Большом театре.

— Снимаем программу о том, что связывало меня с Большим театром.... Все горести и печали, радости и разочарования, взлеты и падения... Это будет жесткая Правда! — написала Волочкова в своем блоге.

Балерина выложила свою фотографию на фоне Большого театра, подписав, что, когда выйдет программа, она сообщит своим подписчикам.

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