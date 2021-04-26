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В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону актриса Вера Алентова назвала главный секрет сохранения красоты. По ее словам, нужно сохранять один вес и не полнеть.

— Секрет простой и не сложный. Нужно захлопнуть рот всего-навсего и перестать есть. Нужно весить столько, сколько ты весил в 20 лет, ну может быть чуть больше. Это самое главное. Все остальное – ни морщины, ни что-то еще… Понятно, что человеку не 20 лет, — отметила Алентова.

По словам актрисы, стабильный вес помогает остаться в тонусе. Это положительно влияет на психологическое состояние, женщина не будет думать «ну все, теперь, ни во что не влезаю, показаться никому нельзя». Именно лишний вес меняет человека.

— Он начинает стесняться, что сначала был 46 размера, а теперь 54. Человек смущается, стесняется. Женщине важно хорошо выглядеть, быть хорошо одетой, чтобы эти вещи ей шли, чтобы они на ней хорошо сидели. Это и есть главный секрет, — заявила Алентова в архивном интервью 2008 года.

Ролик был опубликован в апреле 2021 года на YouTube.

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