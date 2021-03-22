Хирург заявил, что звезда фильма «Москва слезам не верит» стала жертвой пластики

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Актриса Вера Алентова перенесла несколько пластических операций, после которых у нее атрофировались мышцы лица и появилась асимметрия глаз. Подобные предположения высказал хирург Иван Володченков.

По словам врача, Алентова неоднократно прибегала к помощи пластических хирургов. Он полагает, что актриса делала подтяжку лба и блефаропластику (операция по изменению формы век и разреза глаз — прим. «ВМ»). Подобные хирургические вмешательства плохо сказались на мышцах лица — они атрофировались, а также привели к возникновению асимметрии глаз.

— Справа зрачок у Алентовой практически полностью лежит на нижней ресничной линии, при этом слева картина совершенно другая. К тому же у актрисы разрез глаз разный. Верхнее веко справа поднимается хорошо. А вот слева наблюдается атрофия мышцы, отвечающей за поднятие левого века, — пояснил врач.

Кроме того, Володченков предположил, что Алентова несколько раз делала операцию на нос и губы, а также проходила процедуру омоложения при помощи нитей, приводит слова хирурга «Собеседник».

Вера Алентова широко известна по ролям в фильмах «Москва слезам не верит», «Завтра была война», «Время желаний» и многим другим.

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