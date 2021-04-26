Дана Борисова рассказала о том, что прошло 4 года с ее реабилитации

Фото: instagram.com/danaborisova_official

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что с момента ее реабилитации прошло 4 года.

— Сегодня у меня 4 года, так говорят НАШИ, которые в теме и прошли примерно такой же путь, — написала Борисова в своем блоге.

Звезда выложила серию фотографий в свой Instagram-аккаунте, выразив благодарность всем тем, кто был с ней в тяжелый период жизни.

— Я умею быть благодарной, помню и ценю ВСЕХ, вас так много, что имена и не уместятся, — подписала телеведущая сообщение.

Поклонники написали в своих комментариях теплые слова и поздравления. «Дана, только вперед, живи и радуйся жизни, будь здорова!»; «Солнышко, поздравляю тебя еще раз, наша сильная девочка, которая справилась и смогла»; «Ты просто умница и герой нашего времени».

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