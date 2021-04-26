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Россия объявила украинского дипломата персоной нон грата
Фото: МИД РФ

Россия объявила украинского дипломата персоной нон грата

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Россия объявила сотрудника посольства Украины персоной нон грата. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщили на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Отмечается, что Москва направила посольству Украины в России вербальную ноту о высылке украинского дипломата. Последний должен покинуть территорию России до 1 мая.

МИД РФ предупредил украинские власти о том, что если враждебные действия в отношении сотрудников российского представительства будут продолжены, то Москва примет дальнейшие ответные меры.

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