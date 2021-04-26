«Уютные сказки» и «Роспись яиц»: Мосприрода пригласила на занятия в парки

Фото: «Вечерняя Москва»

Мосприрода до 30 апреля приглашает взрослых и детей принять участие в занятиях на природных территориях. Здесь пройдут викторины, квесты, мастер-классы, экскурсии и познавательные прогулки.

Во вторник, 27 апреля, в «Битцевском лесу» пройдет экологический квест «Приметы весны», участникам которого предстоит разгадать загадки весны. А в экоклассе в Куркино на занятии кружка «Юные натуралисты» посетители познакомятся с самыми необычными обитателями планеты Земля.

В этот же день и 29 апреля в экоцентре «Лесная Сказка» пройдет обзорная экскурсия по интерактивной экспозиции, где можно совершить маленькое путешествие по особо охраняемым природным территориям Москвы, услышать голоса птиц, поиграть в следопытов и послушать ароматы леса.

В экоцентре «Воробьевы горы» с 27 по 30 апреля состоится интерактивная экскурсия «Мой дом. Мой город», «Рациональное использование ресурсов в быту». Гости совершат путешествие по заказнику «Воробьевы горы» с помощью экспоната «Живые 3D метки», познакомятся с некоторыми видами, занесенными в Красную книгу Москвы на примере фауны и флоры заказника.

В среду, 28 апреля, в экоцентре «Битцевский лес» пройдет тематическое занятие «Уютные сказки», где малыши и их родители смогут послушать рассказы о природе. В парке «Кузьминки-Люблино» состоится программа «Весенние прогулки с Мосприродой», где участники смогут понаблюдать за просыпающейся флорой и фауной. Тема прогулки - «Прискакала в коробчонке».

В экоцентре «Скворечник» пройдет лекция «Останови огонь!» о методах борьбы с пожаром. А в экоклассе в Куркино - занятие кружка «Мир вокруг нас», где участники узнают, какие удивительные природные явления есть на планете.

Тематическое занятие «Царство журавлей и лягушек» 29 апреля состоится в экоцентре «Конный двор». Здесь посетители узнают о том, какую пользу болота несут для планеты, и поучаствуют в мастер-классе.

На этот же день, 29 апреля, в экоклассе в Куркино в преддверии Светлого праздника можно посетить два тематических мастер-класса. На первом - «Роспись яиц» - участники раскрасят деревянные заготовки яиц. А на втором – ребята смастерят «Пасхальное украшение».

В завершающий день апреля на территории комплексного заказника «Алтуфьевский» состоится экскурсия «Природа Алтуфьевского заказника». Ее участники познакомятся с животным и растительным миром парка.

Все занятия проводятся бесплатно по предварительной регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.

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