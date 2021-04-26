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Единую информационную систему сведений для музеев и театров могут создать в РФ
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Единую информационную систему сведений для музеев и театров могут создать в РФ

Кирилл Николаев

Культура

В России может появиться единая автоматизированная система сведений для театров и музеев по примеру Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

По ее словам, ЕАИС о показах фильмов в кинозалах показала свою эффективность. В связи с этим появилась идея о создании подобной системы для музеев и театров. Любимова отметила, что это масштабная работа, которая потребует больших усилий и значительных вложений.

— Необходимо тщательно проработать все детали не только с учреждениями культуры, но и игроками бизнес-рынка, — цитирует Любимову РИА Новости.

Напомним, ЕАИС Фонда кино занимается сбором, учетом и обработкой сведений о российском кинопрокате.

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музыкатеатрыОльга Любимова
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