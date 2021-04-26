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Мусульмане отпразднуют Ураза-байрам в четырех мечетях в Москве
Фото: Павел Волков

Мусульмане отпразднуют Ураза-байрам в четырех мечетях в Москве

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, улица Хачатуряна, 8к1 Карта всех событий

Празднование Ураза-байрама пройдет в четырех мечетях столицы 13 мая. Об этом сообщил глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир Крганов в понедельник, 26 апреля.

— В мечетях будут проходить праздничные службы с соблюдением норм, которые для нас определил Роспотребнадзор. В Москве особенность будет такова: как нам сообщил соответствующий департамент мэрии, молитвы будут проходить только в четырех комплексах мечетей, — рассказал муфтий.

Празднование пройдет в мечетях на улицах Хачатуряна и Татарской, на Проспекте мира и на Поклонной горе. Ожидается, что в мероприятиях примут участие около 250 тысяч мусульман, приводит слова Крганова агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о том, как отметить Рамадан в Москве.

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