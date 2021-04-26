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«У них нет никаких данных»: Литва не смогла доказать запрет на въезд Киркорова
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«У них нет никаких данных»: Литва не смогла доказать запрет на въезд Киркорова

Анастасия Прохорова

Звезды

Состоялось слушание по делу о внесении артиста Филиппа Киркорова в черный список, где власти Литвы не смогли предоставить данные для доказательства.

Представители службы безопасности Литвы не смогли доказать в суде, что запрет на въезд певца в страну необходим. У них не оказалось ни единого документа, свидетельствующего о том, что российский поп-исполнитель нарушил какие-либо законы и должен быть внесен в черный список.

— У них нет никаких данных, которые бы доказывали опасность нахождения Киркорова в Литве. Это подрывает всю систему, выстроенную литовским МИД, который заявил, что артист или его песни угрожают безопасности страны, — заявил личный юрист Киркорова.

Также юрист сказал, что будет делать все возможное для получения разрешения на въезд в страну, добавив, что нельзя запрещать народную любовь в угоду политике, сообщает ТАСС.

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Филипп КиркоровЛитвазапрет на въезд
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