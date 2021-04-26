Смотр-конкурс детских духовых оркестров пройдет в Москве

Фото: Пресс-служба Спасская башня

В отборочном этапе Фестиваля Детских духовых оркестров «Спасская башня детям» примут участие 17 детско-юношеских музыкальных коллективов. Этот этап представляет собой окружной смотр-конкурс детских и молодежных духовых оркестров, проводимый ежегодно Дирекцией Фестиваля «Спасская башня» в Центральном федеральном округе Российской Федерации.

В целях охраны здоровья детей и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, отборочный этап состоится в формате заочного конкурса.

Принять участие в видеоотборе смогут коллективы, направившие свои заявки для участия в отборочном этапе и подтвердившие свою готовность к участию в Окружном смотре.

Участниками конкурса: Эстрадный оркестр, ансамбль «Юный Барабанщик» и группа карабинеров ГБОУ Школа № 1770, «Московский Кадетский Музыкальный Корпус» г. Москва, Сводный оркестр ГБОУ Школа № 1770 г. Москва, Детский духовой оркестр МБОУДО «ДШИ № 5» г. Калуга, Сводный детский духовой оркестр «Фанфары Белогорья» МБУ ДО ДШИ № 1 Управления культуры администрации г. Белгорода, Концертный духовой оркестр ГБУДО города Москвы, «Детская музыкальная школа имени Н.С. Голованова», «Образцовый детский коллектив» Детский духовой оркестр МБОДО «Центр детского творчества» г. Озеры Московской области, Детский духовой оркестр МБУ ДО «Малоярославецкая детская школа искусств» г. Малоярославец Калужской области, Детский духовой оркестр «Экспромт» МАУДО ДМШ г. Дубны Московской области, Духовой оркестр старших классов МБУДО Мытищинская ДМШ г. Мытищи Московской области, Детский духовой оркестр МБУДО «ДШИ» г. Новомосковск Тульской области, Концертный духовой оркестр ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств имени С.Т. Рихтера», Детский духовой оркестр «Весёлые ребята» МБУ ДО ДШИ №7 г. Воронеж, Духовой оркестр «Виртуозы» ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» на базе ГКОУ КШИ № 1 ОП № 3 «Петровская кадетская школа» г. Москва, Духовой оркестр детской музыкальной школы МУДО п. Удельная Московской области, Образцовый детский Духовой оркестр «ALTO MODERN» МБУ ДО ДШИ № 11 им. М.И. Носырева г. Воронеж, Старший оркестр девочек ГБОУ Школа № 1770 г. Москва, Детский духовой оркестр МБУДО «ДШИ № 5» г. Владимир.

Видео с выступлениями коллективов будут оцениваться профессиональным жюри, формируемым организатором. Победители видеоотбора будут объявлены не позднее 1 июня и смогут принять участие в финале Фестиваля детских духовых оркестров «Спасская башня детям», который пройдёт в Москве на Красной площади в период с 27 по 29 августа.

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