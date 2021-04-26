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СК будет искать мошенников, обманувших вдову советского генерала на шесть миллионов рублей
Фото: СК РФ

СК будет искать мошенников, обманувших вдову советского генерала на шесть миллионов рублей

Юлия Павлушова

Происшествия

Пенсионерка из деревни Шульгино Московской области стала жертвой телефонных мошенников. Следователи ходатайствуют о передаче материалов дела из органов полиции. Об этом в понедельник, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

Она уточнила, что неизвестные по телефону убедили женщину перевести свои сбережения на их счет.

— Органы ГСУ СК России по Московской области ходатайствуют перед прокурором о передачи материалов из органов полиции в следственный отдел по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области для проведения объективной и всесторонней проверки, — отметила Ольга Врадий.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что пострадавшая может быть вдовой советского генерал-майора Геннадия Петухова Капиталина Петухова. Мошенники похитили у нее шесть миллионов рублей.

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