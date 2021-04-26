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Полиция задержала автомобильного вора из Кузьминок
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Полиция задержала автомобильного вора из Кузьминок

Илья Ашуров

Происшествия

Столичная полиция задержала мужчину, который подозревается в совершении серии краж из автомобилей, припаркованных в районе Кузьминки. Об этом в понедельник, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Задержанным оказался 45-летний местный житель. Он ходил по району и отыскивал незапертые машины или же сам совершал взлом при помощи отвертки, а потом крал из салона все ценные предметы. Таким образом злоумышленник обокрал минимум четыре машины.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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район Кузьминкикражаавтомобиль
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