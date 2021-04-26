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Пьяный мужчина сломал нос собственной дочери в ходе бытовой ссоры
Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Пьяный мужчина сломал нос собственной дочери в ходе бытовой ссоры

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, улица Егора Абакумова Карта всех событий

Отец избил собственную дочь во время семейного застолья с родственниками. Об этом в понедельник, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел в квартире на улице Егора Абакумова. Во время застолья с употреблением спиртных напитков отец семейства ударил собственную 16-летнюю дочь, а позже и своего родственника, который вступился за подростка. Девушка была госпитализирована. У нее диагностировали перелом носа со смещением.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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