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Москвич навестил годовалую дочку в реанимации и сам оказался в больнице
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москвич навестил годовалую дочку в реанимации и сам оказался в больнице

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, 4-й Добрынинский переулок, 1/9к1А Карта всех событий

Врач избил отца, пришедшего в больницу к своему ребенку. Об этом в понедельник, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, инцидент произошел вечером 25 апреля в Морозовской детской больнице. Мужчина пришел навестить свою дочь, которая находится в отделении реанимации. В какой-то момент у мужчины произошел конфликт с одним из врачей указанного отделения. Конфликт перерос в драку, в ходе которой посетитель больницы получил серьезные травмы. Позже он был госпитализирован в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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