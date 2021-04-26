Москвич навестил годовалую дочку в реанимации и сам оказался в больнице

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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Врач избил отца, пришедшего в больницу к своему ребенку. Об этом в понедельник, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, инцидент произошел вечером 25 апреля в Морозовской детской больнице. Мужчина пришел навестить свою дочь, которая находится в отделении реанимации. В какой-то момент у мужчины произошел конфликт с одним из врачей указанного отделения. Конфликт перерос в драку, в ходе которой посетитель больницы получил серьезные травмы. Позже он был госпитализирован в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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