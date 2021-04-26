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Неизвестный помог мужчине во время приступа астмы, а позже обокрал его
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Неизвестный помог мужчине во время приступа астмы, а позже обокрал его

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, метро Бабушкинская Карта всех событий

В Москве у мужчины украли паспорт во время приступа астмы. Об этом в понедельник, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Москвич ехал по своим делам. Неожиданно в трамвае недалеко от станции метро «Бабушкинская» он почувствовал себя плохо. По словам источника «ВМ», у него начался приступ астмы. Мужчина попросил помощи у находящихся рядом людей — нужно было достать ингалятор из кармана его куртки. Один из пассажиров трамвая помог мужчине и вскоре вышел из транспорта.

Через некоторое время мужчина обнаружил, что у него пропал паспорт. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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