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Стало известно, на что россияне чаще всего тратят маткапитал
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Стало известно, на что россияне чаще всего тратят маткапитал

Кирилл Николаев

Общество

Чаще всего россияне тратят средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Отмечается, что по данным на 1 января 2021 года территориальными органами Пенсионного фонда России ( ПФР) выдано 10 870 882 сертификата на маткапитал. На улучшение жилищных условий было подано 7 188 727 заявлений. Это составляет 82,87 процента от общего числа обращений.

На оказание платных образовательных услуг подано 1 075 871, а на формирование накопительной пенсии — 6070 заявлений. Полностью использовали средства маткапитала 6 535 894 владельцев государственных сертификатов (60,12 процента от общего числа обращений), сообщает РИА Новости.

Читайте также: Главу Минтруда попросили упростить покупку жилья на маткапитал

маткапиталжилищные условияРоссия
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