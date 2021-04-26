Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Юлия Высоцкая поделилась новым рецептом пасхального кулича
Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

Юлия Высоцкая поделилась новым рецептом пасхального кулича

Юлия Евграфова

Общество

Праздничное лакомство с итальянской меренгой популярная телеведущая и кулинар разработала вместе с шеф-кондитером собственной кондитерской Валентиной Дыд. Рецептом Юлия Высоцкая поделилась с читателями «Вечерней Москвой».

Для трех куличей среднего размера понадобится: пять яиц, 570 граммов муки, 200 граммов сахара, 65 граммов сливочного масла, по горсти изюма, миндаля и цукатов, а также 210 миллилитров молока, 5 граммов морской соли, 50 миллилитров темного рома, четверть чайной ложки ванильного экстракта. Для опары: 180 миллилитров молока, 18 граммов сухих дрожжей, 15 граммов сахара. Для меренги: 200 граммов сахара, 4 яичных белка, пол-лимона, щепотка морской соли.

Юлия Высоцкая поделилась новым рецептом пасхального куличаФото: предоставлено PR службой Юлии Высоцкой

Способ приготовления

Духовку нужно предварительно разогреть до 165°C в режиме «горячий воздух». Изюм на ночь замочить в роме. В сотейнике довести до кипения 210 миллилитров молока, перелить его в чашу комбайна, всыпать 70 граммов муки, соль и вымешать. Яйца и 200 граммов сахара взбить.

Затем приготовить опару: 180 миллилитров молока подогреть, так чтобы оно было теплым, всыпать в него дрожжи, 15 граммов сахара и, непрерывно перемешивая венчиком, заварить.

Готовим тесто: в глубокую миску нужно поместить молоко с мукой из комбайна, опару и взбитые с сахаром яйца, все перемешать, добавить экстракт ванили, предварительно размягченное сливочное масло, постепенно ввести оставшуюся муку и вымешать однородное тесто. Добавить миндаль, цукаты и отжатый изюм, накрыть влажным полотенцем и поставить расстаиваться при 40°C на 30 минут (тесто должно увеличиться в объеме вдвое).

Затем необходимо заполнить тестом бумажные формы для выпечки на половину объема и поставить отстаиваться еще на 20 минут. Выпекать куличи нужно в предварительно разогретой духовке 40–50 минут. При этом во время выпекания нельзя открывать духовку!

Для меренги: в сотейник всыпать 200 граммов сахара, влить 60 миллилитров воды и довести до кипения — так, чтобы получился сироп с большими пузырями. Белки с солью взбить в чаше комбайна, затем, не выключая его, по стенке чаши постепенно влить сироп, добавить 1 чайную ложку лимонного сока и взбивать, пока не получится тягучая однородная масса. Готовый кулич обмакнуть во взбитую меренгу и обжечь газовой горелкой. Также его можно украсить орехами, разноцветной посыпкой или цукатами.

Читайте также: Москвичам рассказали о погоде на Пасху

Юлия Высоцкая Пасхарецепт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

«После съемок он увез меня в лес»: Елена Проклова рассказала о насилии

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Добро на дикость: почему азиатов в Америке можно обижать

Александр Никонов
Александр Никонов

Краткость, сестра и талант: в чем ошибался Антон Чехов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запасаемся попкорном: Трамп готовится к реваншу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Наше дело — дрянь»: о чем предупреждал бравый Швейк 100 лет назад

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Слишком платная медицина: как бы не закончились врачи

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Чернобыль 35 лет спустя: нельзя сказать, что опасность позади

Все мнения
О проекте
Читайте нас в