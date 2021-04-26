Юлия Высоцкая поделилась новым рецептом пасхального кулича

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

Праздничное лакомство с итальянской меренгой популярная телеведущая и кулинар разработала вместе с шеф-кондитером собственной кондитерской Валентиной Дыд. Рецептом Юлия Высоцкая поделилась с читателями «Вечерней Москвой».

Для трех куличей среднего размера понадобится: пять яиц, 570 граммов муки, 200 граммов сахара, 65 граммов сливочного масла, по горсти изюма, миндаля и цукатов, а также 210 миллилитров молока, 5 граммов морской соли, 50 миллилитров темного рома, четверть чайной ложки ванильного экстракта. Для опары: 180 миллилитров молока, 18 граммов сухих дрожжей, 15 граммов сахара. Для меренги: 200 граммов сахара, 4 яичных белка, пол-лимона, щепотка морской соли.

Фото: предоставлено PR службой Юлии Высоцкой

Способ приготовления

Духовку нужно предварительно разогреть до 165°C в режиме «горячий воздух». Изюм на ночь замочить в роме. В сотейнике довести до кипения 210 миллилитров молока, перелить его в чашу комбайна, всыпать 70 граммов муки, соль и вымешать. Яйца и 200 граммов сахара взбить.

Затем приготовить опару: 180 миллилитров молока подогреть, так чтобы оно было теплым, всыпать в него дрожжи, 15 граммов сахара и, непрерывно перемешивая венчиком, заварить.

Готовим тесто: в глубокую миску нужно поместить молоко с мукой из комбайна, опару и взбитые с сахаром яйца, все перемешать, добавить экстракт ванили, предварительно размягченное сливочное масло, постепенно ввести оставшуюся муку и вымешать однородное тесто. Добавить миндаль, цукаты и отжатый изюм, накрыть влажным полотенцем и поставить расстаиваться при 40°C на 30 минут (тесто должно увеличиться в объеме вдвое).

Затем необходимо заполнить тестом бумажные формы для выпечки на половину объема и поставить отстаиваться еще на 20 минут. Выпекать куличи нужно в предварительно разогретой духовке 40–50 минут. При этом во время выпекания нельзя открывать духовку!

Для меренги: в сотейник всыпать 200 граммов сахара, влить 60 миллилитров воды и довести до кипения — так, чтобы получился сироп с большими пузырями. Белки с солью взбить в чаше комбайна, затем, не выключая его, по стенке чаши постепенно влить сироп, добавить 1 чайную ложку лимонного сока и взбивать, пока не получится тягучая однородная масса. Готовый кулич обмакнуть во взбитую меренгу и обжечь газовой горелкой. Также его можно украсить орехами, разноцветной посыпкой или цукатами.

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