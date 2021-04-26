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«Майюшку поздравлять надо»: Самойлова начала принимать поздравления с днем рождения заранее
Фото: instagram/samoylovaoxana

«Майюшку поздравлять надо»: Самойлова начала принимать поздравления с днем рождения заранее

Анастасия Прохорова

Звезды

Российская модель Оксана Самойлова начала принимать поздравления за сутки до своего дня рождения.

Самойлова выложила в свой блог серию фотографий и написала пост о предстоящем 33-летии.

— Вот мне и 33, почти 33. Это когда ты уже взрослый, но еще очень молодой, — подписала модель.

Бизнесвумен объяснила свой ранний праздничный пост тем, что завтра она будет занята поздравлением дочери Майи.

— Я начинаю принимать ваши поздравления уже сегодня, потому что завтра еще Майюшку поздравлять надо, — пояснила Самойлова.

Также жена Джигана подчеркнула, что она полностью «реализована», что подарила жизнь четырем «прекрасным детям». Звезда уверена, что в дальнейшем ее ждут также много высот и счастливая жизнь.

В свой праздник она пожелала каждой из поклонниц заниматься любимым делом, ничего не бояться и всегда идти только вперед.

Подписчики порадовали модель своими комментариями и оставили поздравления: «Паспорт врет, Оксане — 18. С днем рождения!»; «Желаю только все приумножить и стать еще счастливее»; «Самый крутой возраст 30+».

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блогдень рожденияОксана Самойлова
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