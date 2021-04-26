Путин и Макрон обсудили ситуацию на юго-востоке Украины

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщили на сайте Кремля.

Разговор состоялся по инициативе Франции. Главы государств обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. Стороны выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в Донбассе. Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения и игнорирует положения Минских соглашений. В свою очередь Макрон сообщил об итогах переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Путин и Макрон подтвердили обоюдный настрой на продолжение взаимодействия России и Франции в «нормандском формате». Кроме того, лидеры двух стран обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Ливии. Также Путин и Макрон затронули тему борьбы с коронавирусной инфекцией.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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