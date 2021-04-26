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МИД РФ выразил соболезнования Багдаду из-за крупного пожара в больнице
Фото: МИД РФ

МИД РФ выразил соболезнования Багдаду из-за крупного пожара в больнице

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Москва выражает глубокие соболезнования Багдаду из-за пожара в больнице, в результате которого умерло 82 человека. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщили на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

По данным СМИ, причиной пожара стал взрыв баллона с кислородом. В результате инцидента умерли 82 человека, 110 получили ранения.

— Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, — говорится в сообщении.

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