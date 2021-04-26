Депутат Романенко предложил расширить систему туристического кешбэка субсидиями для пенсионеров
Депутат Роман Романенко предложил расширить систему туристического кешбэка субсидиями для пенсионеров. Об этом депутат Государственной думы, Герой России заявил по итогам встречи с представителями общественных организаций Москвы в КЦ «Вдохновение».
Депутат считает, что пенсионеры, которые по тем или иным причинам не воспользовались путевкой по линии соцзащиты, могли бы получить компенсацию в размере 30 тысяч рублей на поездки по России. Кроме того, Роман Романенко считает возможным увеличить для пожилых людей и объем туристического кешбэка — до 30 процентов.
Напомним, 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года.
— В развитие идеи президента считаю возможным продолжить дискуссию о расширении и модернизации программы туристического кешбэка. Считаю, для пенсионеров имеет смысл увеличить долю возмещения затрат на турпутевки с 20 до 30 процентов по России. Это существенно увеличит возможности старшего поколения отдыхать и путешествовать внутри страны, — заявил он.
По словам Романенко, кешбэк нужно распространить и на билеты — это актуально для всех, кто организует свои туристические поездки самостоятельно.
Подобные меры позволят не только поддержать старшее поколение, которое традиционно отдает предпочтение отдыху внутри страны, но и благотворно скажутся на туристической отрасли, оказавшейся из-за пандемии в непростой ситуации, пояснил Романенко.
Отметим, сейчас программа туристического кешбэка предусматривает возврат 20 процентов стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. Существенным условием программы является оплата по карте «Мир», зарегистрированной в программе лояльности этой платежной системы. Возврат части средств осуществляется автоматически на эту карту в течение пяти дней.
По данным Ростуризма, программой туристического кешбэка с момента запуска в августе 2020 года воспользовались более 1 миллиона россиян, туристам вернулось почти 4 миллиарда рублей.
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