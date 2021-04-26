Депутат Романенко предложил расширить систему туристического кешбэка субсидиями для пенсионеров

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Депутат Роман Романенко предложил расширить систему туристического кешбэка субсидиями для пенсионеров. Об этом депутат Государственной думы, Герой России заявил по итогам встречи с представителями общественных организаций Москвы в КЦ «Вдохновение».

Депутат считает, что пенсионеры, которые по тем или иным причинам не воспользовались путевкой по линии соцзащиты, могли бы получить компенсацию в размере 30 тысяч рублей на поездки по России. Кроме того, Роман Романенко считает возможным увеличить для пожилых людей и объем туристического кешбэка — до 30 процентов.

Напомним, 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года.

— В развитие идеи президента считаю возможным продолжить дискуссию о расширении и модернизации программы туристического кешбэка. Считаю, для пенсионеров имеет смысл увеличить долю возмещения затрат на турпутевки с 20 до 30 процентов по России. Это существенно увеличит возможности старшего поколения отдыхать и путешествовать внутри страны, — заявил он.

По словам Романенко, кешбэк нужно распространить и на билеты — это актуально для всех, кто организует свои туристические поездки самостоятельно.

Подобные меры позволят не только поддержать старшее поколение, которое традиционно отдает предпочтение отдыху внутри страны, но и благотворно скажутся на туристической отрасли, оказавшейся из-за пандемии в непростой ситуации, пояснил Романенко.

Отметим, сейчас программа туристического кешбэка предусматривает возврат 20 процентов стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. Существенным условием программы является оплата по карте «Мир», зарегистрированной в программе лояльности этой платежной системы. Возврат части средств осуществляется автоматически на эту карту в течение пяти дней.

По данным Ростуризма, программой туристического кешбэка с момента запуска в августе 2020 года воспользовались более 1 миллиона россиян, туристам вернулось почти 4 миллиарда рублей.

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