Ретроградный Плутон: астролог рассказала, чего не стоит делать с 27 апреля по 6 октября

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С 27 апреля по 6 октября людей ожидает трудный и длительный астрологический транзит — ретроградный Плутон. Он принесет в жизнь людей много сложностей. Астролог Татьяна Карпенко рассказала, чего лучше избегать в этот период.

Она отметила, что Плутон считается коллективной планетой. В ретроградном режиме Плутон может провоцировать конфликты в обществе. Именно поэтому в указанный период лучше заняться духовным самоочищением и очищением пространства вокруг себя.

— Это касается людей и вещей. Отпустите то, что не работает, — цитирует Карпенко Пятый канал.

Астролог также посоветовала не держаться за изжившие себя отношения. Кроме того, стоит попрощаться с манипуляторами в своем окружении. Период ретроградного Плутона располагает к тому, чтобы освободиться от всего лишнего. С 27 апреля по 6 октября нежелательно брать или давать в долг, оформлять кредиты или ипотеки. Астролог рекомендовала при возможности отложить хирургические вмешательства.

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