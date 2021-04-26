Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Ретроградный Плутон: астролог рассказала, чего не стоит делать с 27 апреля по 6 октября
Фото: pixabay.com / Asklepios Wien

Ретроградный Плутон: астролог рассказала, чего не стоит делать с 27 апреля по 6 октября

Кирилл Николаев

Общество

С 27 апреля по 6 октября людей ожидает трудный и длительный астрологический транзит — ретроградный Плутон. Он принесет в жизнь людей много сложностей. Астролог Татьяна Карпенко рассказала, чего лучше избегать в этот период.

Она отметила, что Плутон считается коллективной планетой. В ретроградном режиме Плутон может провоцировать конфликты в обществе. Именно поэтому в указанный период лучше заняться духовным самоочищением и очищением пространства вокруг себя.

— Это касается людей и вещей. Отпустите то, что не работает, — цитирует Карпенко Пятый канал.

Астролог также посоветовала не держаться за изжившие себя отношения. Кроме того, стоит попрощаться с манипуляторами в своем окружении. Период ретроградного Плутона располагает к тому, чтобы освободиться от всего лишнего. С 27 апреля по 6 октября нежелательно брать или давать в долг, оформлять кредиты или ипотеки. Астролог рекомендовала при возможности отложить хирургические вмешательства.

Читайте также: Розовое суперлуние: что это за явление и как оно повлияет на знаки зодиака

Плутонастрологсоветы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

«После съемок он увез меня в лес»: Елена Проклова рассказала о насилии

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Добро на дикость: почему азиатов в Америке можно обижать

Александр Никонов
Александр Никонов

Краткость, сестра и талант: в чем ошибался Антон Чехов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запасаемся попкорном: Трамп готовится к реваншу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Наше дело — дрянь»: о чем предупреждал бравый Швейк 100 лет назад

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Слишком платная медицина: как бы не закончились врачи

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Чернобыль 35 лет спустя: нельзя сказать, что опасность позади

Все мнения
О проекте
Читайте нас в