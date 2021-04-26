Розовое суперлуние: что это за явление и как оно повлияет на знаки зодиака

Фото: pixabay.com/

Вечером в понедельник, 26 апреля, Луна приблизится к Земле на максимально близкое расстояние. В этот день в небе можно будет наблюдать редкое розовое суперлуние. Астроном и сотрудник МГУ Владимир Сурин и астролог-нумеролог Анастасия Широкова рассказали о редком природном явлении и о его влиянии на жителей Земли.

Владимир Сурнин сообщил, что из-за погодных условий розовую луну увидеть смогут не все. Заметить эффект суперлуния без необходимого оборудования тоже не получится, спутник Земли увеличится в размерах всего на 5 процентов.

Это суперлуние — первое в году. По словам Анастасии Широковой, свое название оно получило не из-за своего цвета, а благодаря цветению розовых флоксов — эти цветы широко распространены на севере и американском востоке. Второе название этого явления — рыбное суперлуние. Оно также связано с природным явлением: в это время года некоторые виды рыб возвращаются в североамериканские озера для нереста.

Название процессу сближения Луны и Земли дал американский астролог Ричард Нол. Суперлуние случается всего несколько раз в году. Бояться его не стоит, но и неожиданной удачи оно не принесет. У некоторых знаков зодиака суперлуние может вызвать перемены в самочувствии.

— Некоторое напряжение и раздрай могут случиться у Водолеев и Львов. Чувство мучительного противоречия и душевные метания могут достаться Тельцам. Скорпионы почувствуют силу, но будут озабочены тем куда бы ее применить, рискуя обескуражить окружающих. Девы и Козероги почувствуют всплеск активности и получат приподнятое настроение. Рыбы и Раки будут чувствовать себя спокойно и уверенно на зависть окружающим, — передает слова Анастасии Широковой 5-tv.ru.

Влияние суперлуния будет ощущаться не более одного дня. Кроме того, этот прогноз может не сработать для каждого человека. По словам астролога, общие прогнозы работают лишь для 30 процентов населения.

Ранее российский астролог и телеведущая Василиса Володина подготовила прогноз для знаков зодиака на неделю с 26 апреля по 2 мая.

Читайте также: «Влияние луны»: астролог Никольская дала советы на период с 26 апреля по 2 мая