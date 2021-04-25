«Турборежим»: астролог Володина рассказала, как вести себя с 26 апреля по 2 мая

Фото: instagram/vasilisa.volodina

Российский астролог и телеведущая Василиса Володина подготовила прогноз на период с 26 апреля по 2 мая. В своем Instagram она рассказала, что эти дни станут отличным шансом изменить привычное отношение к миру и собственные установки.

Василиса Володина отметила, что перед майскими выходными уменьшится личное напряжение, а фантазия заработает в «турборежиме».

— Интуитивные открытия этого времени больше относятся к тому, как улучшить личную жизнь и помириться с окружающей действительностью, — отметила астролог.

По словам эксперта, старые представления придется дорабатывать до четверга, а настоящее озарение ожидается к концу недели.

Ранее астролог Павел Глоба составил гороскоп для знаков зодиака на следующую неделю.

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