Столичных гидов пригласили принять участие в конкурсе «Московские мастера»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Открылся прием заявок на участие в конкурсе «Московские мастера». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина во вторник, 27 апреля.

— Приглашаем столичных специалистов посоревноваться с сильнейшими представителями своих профессий. Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса до 26 мая включительно, — рассказала заммэра.

В номинациях «Экскурсовод» и «Гид-переводчик» нужно будет подготовить пешеходную и автобусную экскурсию по городу. А в категориях «Администратор гостиницы» и «Консьерж гостиницы» понадобится сделать творческое задание и внести предложения по улучшению качества обслуживания гостей.

Работы оценят представители столичного комитета по туризму, Московской конфедерации промышленников и предпринимателей, а также Московского профессионального союза работников физкультуры, спорта и туризма. Итоги конкурса подведут в июне, а награды вручат перед Днем города.

Кроме того, на платформе #Москвастобой для участников конкурса опубликовали интервью с представителями туриндустрии. Специалисты поделились историями и советами, а также раскрыли свои секреты, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось о том, что Москва и Тульская область приготовят новые межрегиональные предложения для туристов.

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