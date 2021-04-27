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Япония пообещала вести «упорные» переговоры с Россией по Курилам
Фото: flickr.com/Ubé

Япония пообещала вести «упорные» переговоры с Россией по Курилам

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Япония продолжит вести упорные переговоры с Россией по вопросу Южных Курил. Токио планирует заключить мирный договор на основе своей базовой позиции. Об этом сообщается в заявлении японского МИД.

В дипломатическом ведомстве проблему северных территорий (острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — прим. «ВМ») назвали самой сложной в отношениях с Россией.

— Правительство под сильным лидерством глав Японии и России продолжит упорно вести переговоры с Россией о решении проблемы принадлежности северных территорий и заключении мирного договора, — говорится в сообщении.

В Токио также заявили, что отношения Японии с Россией очень важны. Японский МИД пообещал, что они будут выстроены с учетом потенциальных возможностей развития взаимоотношений в области политики, экономики, гуманитарных обменов, сообщает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

В результате ряда поражений в Русско-японской войне Российская империя подписала в 1905 году договор с Японией, согласно которому Япония приобрела права на часть Курильской гряды. В июне 1941 года страны Гитлеровской коалиции объявили войну СССР. Япония напала на США как на союзника СССР в декабре 1941 года, фактически уничтожив американскую базу Перл-Харбор в Тихом океане. Через три месяца после победы над Германией СССР объявил войну Японии и ввел войска на Южные Курилы, после чего Япония прекратила боевые действия. 8 сентября 1951 года в США был подписан мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от прав на Курильские острова.

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Южные КурилыпереговорыЯпония
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