В Крыму ответили Германии на претензии из-за закрытия Россией части Черного моря

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Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что ФРГ не следует делать поспешных заявлений по поводу закрытия Россией части акватории Черного моря.

Ранее МИД Германии заявил, что решение закрыть до 31 октября часть акватории Черного моря в районе Крыма — беспрецедентное и нарушающее международное право. Дипведомство ФРГ пояснило, что речь идет о «международных и территориальных водах нелегально аннексированного Крыма».

— Россия черным по белому объяснила правомерность своих действий. Поэтому внимательно, господа, изучайте официальные заявления, а заодно и нормы международного права и не делайте впредь скоропалительных и непродуманных заявлений, — сказал Гемпель.

Он отметил, что Россия в этом случае имеет право принимать любые решения в своих территориальных водах. При этом депутат добавил, что заявление МИД ФРГ является «публичной пеной в угоду США», сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россия закрыла для иностранных кораблей и госсудов доступ в три района Черного моря. Ограничение будет действовать с 24 апреля до 31 октября.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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