Редкие кудрявые пеликаны появились на свет в Московском зоопарке

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Птенцы кудрявых пеликанов — самых редких из всех видов пеликанов, которые занесены в Международную Красную книгу как близкие к угрозе исчезновения, появились на свет в Московском зоопарке.

— Зоологам удалось создать для пернатых комфортные условия, и они регулярно приносят потомство. Птицы сами строят гнезда, насиживают яйца и выкармливают птенцов. В этом году семейство редких пеликанов, которое теперь насчитывает 11 особей, пополнилось двумя малышами. При появлении на свет они весили всего около 100 граммов. Спустя месяц масса тела старшего превысила один килограмм, младший его догоняет. Оба здоровы, активны, с любопытством изучают гнездо, родителей и все, до чего могут дотянуться. Один из птенцов уже пытается встать, но ему еще рано: лапы не окрепли, — цитирует генерального директора зоопарка Светлану Акулову официальный сайт мэра Москвы.

В данный момент малыши совсем не похожи на своих взрослых сородичей: они гораздо меньше, а их тело покрыто пухом серовато-бурого цвета. К возрасту одного года у них будет белое оперение, а к трем годам на их головах появятся кудрявые перья, из-за которых этот вид и получил свое название.

Несмотря на то, что птенцов кормят родители, они уже пытаются самостоятельно заглатывать маленькую рыбу.

Фото: moscowzoo.ru

Семейство кудрявых пеликанов живет вместе с розовыми пеликанами в теплом павильоне «Птицы и бабочки тропиков». После потепления они переедут в уличный вольер «Болото». Примерно в июне, когда температура воздуха составит около 20 градусов, к ним присоединятся и птенцы, которые будут учиться плавать и ловить рыбу.

Кудрявые пеликаны отличаются мастерством в рыбной ловле, чаще всего они добывают леща, сазана, окуня, сельдь и воблу.

Этот вид пернатых отличаются от других видов пеликанов более длинным клювом, который может достигать 75 сантиметров в длину, а их горловой мешок под клювом имеет яркий желто-оранжевый оттенок.

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