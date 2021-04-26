«Красотка»: Московский зоопарк показал милое видео взвешивания филиппинской крысы
Московский зоопарк опубликовал новое видео на своей странице в Instagram. На нем показано, как специалисты зоосада впервые взвешивают филиппинскую крысу.
— Нашей филиппинской крысе Ираиде уже почти год. Она родилась в Московском зоопарке в середине мая. И сейчас киперы проводят с ней первые тренинги, — рассказали в зоосаде.
Отмечается, что эти животные могут быть агрессивными, поэтому киперам необходимо установить с Ираидой доверительные отношения. Зоопарк участвует в европейской программе по сохранению и изучению данного вида животных.
Подписчиков умилил необычный зверек.
«Милашка»; «Мою начальницу бывшую описываете будто»; «Красотка», — написали пользователи.
Ранее сообщалось о том, что животных Московского зоопарка не будут прививать от COVID-19.
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