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«Красотка»: Московский зоопарк показал милое видео взвешивания филиппинской крысы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Красотка»: Московский зоопарк показал милое видео взвешивания филиппинской крысы

Иван Юминов

Животные
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Московский зоопарк опубликовал новое видео на своей странице в Instagram. На нем показано, как специалисты зоосада впервые взвешивают филиппинскую крысу.

— Нашей филиппинской крысе Ираиде уже почти год. Она родилась в Московском зоопарке в середине мая. И сейчас киперы проводят с ней первые тренинги, — рассказали в зоосаде.

Отмечается, что эти животные могут быть агрессивными, поэтому киперам необходимо установить с Ираидой доверительные отношения. Зоопарк участвует в европейской программе по сохранению и изучению данного вида животных.

Подписчиков умилил необычный зверек.

«Милашка»; «Мою начальницу бывшую описываете будто»; «Красотка», — написали пользователи.

Ранее сообщалось о том, что животных Московского зоопарка не будут прививать от COVID-19.

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