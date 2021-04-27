«В детстве я брала уроки лепки»: Анита Цой рассказала о своих техниках макияжа

Фото: Из личного архива Аниты Цой

Певица Анита Цой опубликовала новое фото на своей странице в социальной сети Instagram. На снимке артистка сидит перед зеркалом в нежном шелковом костюме и наносит себе макияж.

Публикацию Цой сопроводила рассказом о своих техниках макияжа и ухода за собой. По словам звезды, она «лепит свое лицо» таким, каким хочет.

— Сейчас я улетаю на гастроли в суровые, но красивые места нашей страны. Поэтому решила наложить максимально естественный, свежий, солнечный макияж, — написала артистка.

Кроме того, певица поинтересовалась у подписчиков, как они выглядят сегодня.

Поклонников восхитил внешний вид исполнительницы: «Вы как всегда прекрасны»; «Наше любимое солнышко»; «В таких края, где еще снега и вьюга, без такого солнышка, как вы, никак».

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