«Уроки фарси» и «Мишень»: какие фильмы покажут в киноклубе Москино в мае

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Кинотеатры сети «Москино» «Тула» и «Молодежный» приглашают москвичей и гостей столицы принять участие во встречах киноклуба «Диалог». В майской программе зрители увидят фильмы «Уроки фарси», «Упражнения в прекрасном», «Мишень» и «Зови меня дрозд».

Откроет программу 4 мая в кинотеатре «Тула» драма об уроках выживания в концлагере «Уроки фарси» (16+). Зрители увидят экранизацию рассказа немецкого сценариста Вольфганга Кольхаазе с выдающейся операторской работой Владислава Опельянца («Лето»). Фильм представит по видеосвязи режиссер Вадим Перельман.

В этом же кинотеатре 18 мая гостям представят трагикомедию о театральных актерах «Упражнения в прекрасном». Виктор Шамиров снял эту ленту по собственной пьесе и сыграл в ней одну из главных ролей, не теряясь на фоне Гоши Куценко и Константина Юшкевича. Они, кстати, принимали участие в написании сценария и были отмечены за него вместе с Шамировым призом имени Григория Горина на «Кинотавре». В обсуждении фильма со зрителями 18 мая примет участие Гоша Куценко.

Во вторник, 11 мая, в кинотеатре «Молодежный» можно будет увидеть фантастическую притчу «Мишень» по сценарию Владимира Сорокина. Фильм получил три премии «Белый слон» (за музыку, работу художников и операторскую работу). Ленту представит режиссер Александр Зельдович.

А 25 мая зрители увидят историю подростковой любви «Зови меня дрозд». На экране развернется молодежная драма о трудностях взросления с Кириллом Кяро в роли отца. А после сеанса состоится обсуждение фильма с режиссером Павлом Мирзоевым.

Для студентов вход на показ бесплатный по предварительной регистрации и предъявлению студенческого билета, сообщается на сайте Москино.

Читайте также: «Земля кочевников», «Отец» и «Душа»: самые интересные факты о главных триумфаторах «Оскара»