Минпросвещения РФ нашло учебник с неполным описанием Сталинградской битвы

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Минпросвещения России нашло учебник по истории, в котором не в полном объеме отражены события Сталинградской битвы. Учебное пособие не используется в школах, но оно есть в ряде колледжей, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 27 апреля.

Ранее президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, сообщил, что в некоторых современных школьных учебниках истории нет полной информации о Сталинградской битве. После этого министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что все школьные учебные пособия по истории будут проверены.

Министерство провело масштабную проверку учебной литературы, прежде всего уделяя внимание сведениям о Великой Отечественной войне. По результатам проверки выяснилось, что в старых изданиях нет ошибок и искажений.

— Вместе с тем по итогам проверки среди прочих выявлен учебник «История России и мира» для 11-го класса под редакцией Волобуева, содержание которого крайне слабо отражает события Сталинградской битвы, — уточнили в ведомстве.

Этот учебник используют в образовательных целях в российских колледжах, сообщает РИА Новости.

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