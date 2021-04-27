Парк неба Московского Планетария откроется 1 мая

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Московский Планетарий 1 мая открывает для своих посетителей астрономическую площадку «Парк неба».

Посетители парка могут увидеть коллекцию солнечных часов и самый большой в Москве телескоп. На площадке каждый сможет отследить астрономическое положение Солнца, Луны, планет и звезд. Кроме того, здесь представлена историю развития астрономии и наук о Земле.

В летний период в парке с помощью специализированных фильтров проводятся дневные наблюдения Солнца в телескоп.

«Парк неба» открыт с 1 мая по 30 сентября, сообщается на сайте Планетария.

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