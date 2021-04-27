Услышать зов сердца: астролог рассказала, как знакам зодиака найти свою любовь

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Если у человека до сих пор нет второй половинки, то ему необходимо внести изменения в своей жизни. Астрологи дали всем знакам зодиака пару советов, как найти свою любовь и подготовиться к встрече с ней.

В частности, Овнам следует научиться расставаться с прошлым. Постоянно оглядываясь назад, невозможно идти вперед. Возвращаться к бывшим — не лучшая идея.

Тельцам пора разрушить выстроенные вокруг себя стены и попытаться подпускать людей поближе. Постоянно сохраняя неприступность, представители этого знака рискуют упустить свою любовь.

Родной для Близнецов человек появится в их жизни ровно тогда, когда они сами будут к этому готовы. Необходимо больше совершенствоваться и полюбить себя.

Ракам следует прислушаться к тем же рекомендациям, что были даны Овнам. Жизнь не стоит на месте, и прошлое пора отпустить.

Львы бывают слишком гордыми, чтобы услышать свой внутренний голос. В связи с этим звезды рекомендуют им иногда задвигать свое эго на второй план.

Девы отличаются излишней придирчивостью. Они забывают, что идеальных людей не существует, однако Девы ищут именно таких. У представителей этого знака зодиака есть риск потратить на поиски всю жизнь.

Весам придется много потрудиться, чтобы найти свою половинку. Этот знак не умеет отличать хорошее от плохого. Весам следует научиться любить тех, кто любит их такими, какие они есть.

Скорпионы часто вступают в легкие и временные отношения, чтобы всегда быть в хорошем расположении духа и испытывать хотя бы минимальные чувства. При таком подходе есть большой риск оттолкнуть настоящую любовь.

Стрельцам срочно нужно выйти из зоны комфорта. Так, чтобы получить то, чего у никогда не было, надо делать то, что никогда не делали.

Козерогам следует перестать избегать отношений, в них нет ничего страшного. Нужно хотя бы попытаться давать шанс себе и другим.

Водолеям может помешать категоричность и максимализм, поэтому им стоит учиться идти на компромисс.

Рыбам мешает заниженная самооценка. Ия пора поверить в себя, полюбить себя и начать оценивать себя объективно, сообщает Пятый канал.

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