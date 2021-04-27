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Ретро-парад «Под знаменем Победы» пройдет в парке «Патриот»
Фото: patriotp.ru

Ретро-парад «Под знаменем Победы» пройдет в парке «Патриот»

Ольга Маркова

Культура

Парк «Патриот» приглашает москвичей и гостей столицы 1 мая увидеть ретро-парад «Под знаменем победы».

Колонна военной техники проедет по парку. Посетители увидят около 20 действующих единиц техники первой половины XX века: мотоциклы, бронеавтомобили, автомобили производства СССР.

Помимо выставки техники гости парка смогут принять участие в мастер-классах, увидеть тематические экспозиции, выставки и динамический показ.

Все желающие могут сделать памятные фотографии рядом с раритетами.

В завершении программы состоится концерт, сообщается на сайте парка.

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