Ретро-парад «Под знаменем Победы» пройдет в парке «Патриот»
Парк «Патриот» приглашает москвичей и гостей столицы 1 мая увидеть ретро-парад «Под знаменем победы».
Колонна военной техники проедет по парку. Посетители увидят около 20 действующих единиц техники первой половины XX века: мотоциклы, бронеавтомобили, автомобили производства СССР.
Помимо выставки техники гости парка смогут принять участие в мастер-классах, увидеть тематические экспозиции, выставки и динамический показ.
Все желающие могут сделать памятные фотографии рядом с раритетами.
В завершении программы состоится концерт, сообщается на сайте парка.
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