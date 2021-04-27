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Более 550 тысяч исследований провели в КТ-центрах Москвы за год
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Более 550 тысяч исследований провели в КТ-центрах Москвы за год

Анастасия Колоскова

Город

Столичные КТ-центры, которые были развернуты на базе поликлиник, провели свыше 550 тысяч исследований за год у пациентов с подозрением на ОРВИ, COVID-19 и внебольничную пневмонию.

Уточняется, что центры смогли полностью удовлетворить потребность в высокоточной диагностике пациентов.

— КТ-диагностика необходима для оценки степени поражения легких и принятия решения о госпитализации пациента. Все пациенты переносят COVID-19 в разной степени тяжести. С помощью КТ врачи могут достоверно установить, насколько сильно поражены легкие, сможет ли пациент пойти на поправку в домашних условиях. В одном случае человеку не выжить без стационарной помощи, в другом — организм справится с инфекцией самостоятельно. Такой подход позволяет разгружать приемные отделения стационаров, — рассказал руководитель дирекции по координации деятельности медицинских организаций столичного департамента здравоохранения Алексей Безымянный.

В настоящее время в столице функционируют 20 специализированных КТ-центров, куда пациентов направляют врачи поликлиники или телемедицинского центра департамента здравоохранения или доставляет бригада скорой помощи.

Здесь у пациента берут ряд анализов, включая анализ крови, на коронавирус и делают электрокардиограмму. После установки диагноза специалисты определяют дальнейшую тактику лечения, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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