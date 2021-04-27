Петербург вошел в топ-3 рейтинга по числу обращений к психологам

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Санкт-Петербург оказался в тройке лидеров рейтинга среди российских регионов, жители которых чаще всего обращались за помощью к психологам и психотерапевтам через телемедийный сервис.

Согласно данным исследователей, указанные специалисты оказались особенно востребованы осенью 2020 года. Спрос на них продолжает увеличиваться и в 2021 году. Чаще всего к их услугам прибегали жители Москвы, Подмосковья, а также Северной столицы и области. В топ-10 за пределами столичной агломерации вошли Краснодарский, Приморский и Красноярский края, Республики Башкортостан, Дагестан и Татарстан, а также Свердловская, Ростовская, Самарская и Новосибирская области.

При этом уточняется, что москвичи, как правило, жаловались на депрессивные и тревожные настроения, панику, страх и семейные конфликты, отмечают «Невские новости». Тем временем в Петербурге к этим проблемам добавились переживания о потере работы и тревога из-за конфликтов, которые возникали в коллективе на работе.

Тем временем в Дагестане около трети жалоб были связаны с беспокойством о здоровье близких. Жителей Новосибирской и Свердловской областей захватила общая тревожность о будущем. Большая часть запросов из Приморского края была посвящена семейным отношениям, в Красноярском крае – переживаниям, связанным с разрывами отношений. В свою очередь, жители Ростовской области и Краснодарского края обращались к психологам с жалобами на увеличивающийся страх заразиться COVID-19. Коронавирус также стал основной темой у пациентов, обратившихся за психологической помощью в Самарской области. Кроме того, третья часть из них фиксировала у себя признаки апатии.

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