Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась до 71,5 года

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Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на 1,84 года и составила 71,5 года. Об этом свидетельствует итоговый отчет Минздрава РФ за прошлый год и отчет о задачах на 2021 год.

— 71,5 года — ожидаемая продолжительность жизни, — говорится в сообщении.

Так, снижение произошло на 1,84 года по сравнению с 2019-м, когда ожидаемая продолжительность жизни составляла 73,34 года. В отчете также говорится, что этот показатель к 2030-му может увеличиться до 78 лет, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что РФ должна выйти на устойчивый рост численности населения. Так, по словам главы государства, задача России — достичь средней продолжительности жизни в 78 лет в ближайшие десять лет.

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