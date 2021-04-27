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Звезда «Белого солнца пустыни» актер Кавсадзе скончался в возрасте 85 лет
Фото: Белое солнце пустыни, 1969 год

Звезда «Белого солнца пустыни» актер Кавсадзе скончался в возрасте 85 лет

Полина Долганова

Культура

Грузинский актер театра и кино Кахи Кавсадзе скончался во вторник, 27 апреля, на 86-м году жизни. Об этом сообщил телеканал «Рустави 2».

Известно, что Кавсадзе переболел коронавирусом в конце ноября 2020 года. В середине февраля он был госпитализирован с двусторонней пневмонией в одну из тбилисских клиник.

СПРАВКА «ВМ»

Кахи Кавсадзе был народным артистом Грузинской ССР и ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шоты Руставели. Его фильмография насчитывает более 80 картин, среди которых был популярный фильм «Белое солнце пустыни». Именно роль Абдуллы стала визитной карточкой артиста.

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