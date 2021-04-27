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Утверждены проекты развития территорий у станций Тимирязевская и Дмитровская МЦД-1
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Утверждены проекты развития территорий у станций Тимирязевская и Дмитровская МЦД-1

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, метро Дмитровская Карта всех событий

Согласован проект планировки территории, прилегающей к станциям Тимирязевская и Дмитровская МЦД-1, площадь которой составит 95,59 гектара. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно проекту, платформа Дмитровская МЦД-2 будет перенесена ближе к строящейся станции Дмитровская МЦД-1, благодаря чему появится полноценный пересадочный узел между двумя диаметрами и Серпуховско-Тимирязевской веткой метро.

Кроме того, проект предусматривает реконструкцию выходов подземных пешеходных переходов под Дмитровским шоссе в районе станции Тимирязевская МЦД-1. Их оборудуют лифтами для маломобильных граждан. Также на самой станции Тимирязевская появится надземный пешеходный переход с выходами на платформу.

На территории у станций Тимирязевская и Дмитровская появятся тротуары и семь новых наземных переходов.

Помимо этого, здесь будут обустроены велодорожки общей протяженностью свыше 11 километров. Они пройдут вдоль Дмитровского шоссе, Красностуденческого проезда, Тимирязевской улицы, а также улиц Милашенкова, Фонвизина, Добролюбова, Ивановской улицы и улицы Всеволода Вишневского.

Недалеко от станций Тимирязевская и Дмитровская МЦД-1 оборудуют заездные карманы для городского транспорта, автомобильные парковки, а также стоянки для велосипедов и такси. Путь от станций до остановок общественного транспорта будет защищен навесами от осадков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Строительство пешеходного перехода под МЦД-1 и Дмитровским шоссе начнут в мае

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