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Строительство пешеходного перехода под МЦД-1 и Дмитровским шоссе начнут в мае
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Строительство пешеходного перехода под МЦД-1 и Дмитровским шоссе начнут в мае

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 29к1 Карта всех событий

Работы по строительству пешеходного перехода под первым Московским центральным диаметром (МЦД-1) и Дмитровским шоссе начнутся в мае. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

— Пешеходный переход обеспечит безопасное и комфортное пересечение Дмитровского шоссе, железнодорожных путей Савеловского направления Московской железной дороги. Строительство планируем завершить в мае 2022 года, — цитирует главу столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что компанию, которая займется строительством подземного пешеходного перехода, определит электронный конкурс. Его объявило «Управление дорожно-мостового строительства». Заявки на участие можно подать до 17 мая 2021 года.

Так, новый переход построят возле дома 29, корпус 1, по Дмитровскому шоссе. Длина его тоннеля составит 83,8 метра, ширина — 4 метра, высота — 2,35 метра. В переход будут вести три лестничных схода: два — с Дмитровского шоссе, один — с улицы Яблочкова, на которых предусмотрен колясочный спуск. Маломобильные граждане могут воспользоваться тремя лифтами.

Стены перехода и внешние вертикальные поверхности парапетов облицуют керамогранитной плиткой, а ступени и пол тоннельной части выполнят из натуральных термообработанных гранитных плит.

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Дмитровское шоссепешеходные переходыстроительство
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