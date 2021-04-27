Ледовый дворец на западе Москвы введут в эксплуатацию до конца 2021 года

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Западный административный округ, район Ново-Переделкино Карта всех событий

Ледовый дворец в Ново-Переделкине введут в эксплуатацию к концу этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

Отмечается, объект возводится за счет инвестора вблизи деревни Орлово. Ледовый дворец будет оснащен крытым катком, где одновременно смогут заниматься до 200 человек. Эта площадка для тренировок будет работать в течение всего года.

На территории комплекса будет открыта парковка на 56 автомобилей. Уточняется, что места для транспорта маломобильных людей тоже запланированы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что этот ледовый дворец наряду с еще 23 столичными объектами спортивной инфраструктуры планируется завершить в 2021 году силами города и инвесторов, сообщается на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Ранее стало известно, что на территории Московского государственного строительного университета (МГСУ) появится ледовый дворец.

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