Депутат Госдумы Белых обсудила с детским омбудсменом Кузнецовой вопросы детской безопасности

Фото: Пресс-служба уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка

Депутат Государственной думы Ирина Белых встретилась с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой. Главным вопросом стало всестороннее обсуждение различных аспектов детской безопасности.

Ирина Белых, курирующая программу «Безопасное детство», рассказала Анне Кузнецовой о мероприятиях, проводимых в рамках проекта, вовлеченности детей, педагогов и родителей в реализацию этих инициатив.

— Нужно сконцентрировать свое внимание на поддержке детского позитивного контента и подготовить спектр соответствующих мероприятий. Это касается всей страны, — сформулировала задачу омбудсмен.

Детям нужны герои-созидатели — так можно обозначить основные тезисы встречи, единодушно озвученные участниками. Любой ребенок нуждается в герое, и зачастую сегодняшний его герой — тот, кто ломает стереотипы, — деструктивен. Именно поэтому столь важна оценка по достоинству, популяризация тех, кто способен не рушить, а создавать, творить.

«Мой район в годы войны», ставший общегородской олимпиадой на 40 тысяч участников, книга «Память блокады», фестиваль «Читать. Знать. Помнить» — все эти проекты являются площадками для создания позитивного контента. Их участники — те самые герои, напитывающиеся правильными ценностями.

— Данные проекты дают ребенку право выбора, — отметила Ирина Белых. — Он получает множество вариантов для творческого самовыражения. И важно, чтобы в дальнейшем это стало семейной историей: родители должны понимать, чем занимаются их дети, и поддерживать их, оказывать помощь.

Для реализации задуманного нужен комплексный подход, полагают участники встречи. Необходимо задействовать профильные министерства, IT-специалистов, средства массовой информации, чтобы предоставить детям должные площадки для самореализации. И Москва должна стать образцом для регионов, ведь для этого здесь имеются все возможности.

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