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Депутат Госдумы Ирина Белых назвала ключевую идею послания президента России
Фото: Александр Иванов

Депутат Госдумы Ирина Белых назвала ключевую идею послания президента России

Василий Плиткин

Внутренняя политика

Депутат Государственной думы Ирина Белых отметила особую атмосферу, царившую перед оглашением послания президента Российской Федерации Федеральному собранию в центральном выставочном зале «Манеж».

— Звучала знаковая песня «День Победы», на экранах транслировались кадры с патриотической акции «Бессмертный полк», мелькали лица детей, школьников, врачей. Все указывало на то, что в центре внимания находится человек, что президент всегда думает в первую очередь о том, как выстроить работу нашей страны таким образом, чтобы именно люди были ключевым приоритетом, — заявила она.

Ирина Белых обратила особое внимание на слова президента в адрес всех россиян: «Столкнувшись с полной неопределенностью в начале эпидемии, мы сумели все вместе — и граждане, и общество, и государство, — сплотившись, преодолеть все эти трудности. Это наша общая победа!»

Депутат подчеркнула:

— Расширение программы диспансеризации и профосмотров, озвученное президентом, в очередной раз демонстрирует его великолепное владение важнейшими темами, касающимися каждого человека. Профилактика в медицине всегда эффективнее лечения. Именно поэтому вместе с органами социальной защиты САО и ЗелАО, а также зеленоградской ГКБ имени Кончаловского мы на протяжении последних двух лет проводим программу краткосрочной профилактической госпитализации маломобильных пациентов. Я абсолютно удовлетворена и воодушевлена тем, что теперь по поручению президента мы сможем серьезно расширить эту программу, сделав ее доступной для значительно большего количества людей, — отметила Белых.

Депутат Госдумы Ирина Белых назвала ключевую идею послания президента РоссииФото: Александр Иванов

Ирина Белых выразила уверенность, что озвученные в послании акценты на образовательной сфере получат мгновенную реакцию в профильных министерствах и ведомствах.

— Для меня как для учителя, 20 лет отдавшего сфере образования, и куратора проектов патриотического воспитания особое значение имеет раздел послания про среднюю и высшую школы. И этому направлению президент уделяет огромное внимание. Школа, по словам Владимира Владимировича Путина, должна стать уютным домом — комфортным и современным. Особое значение — учебникам и учебным пособиям. Они должны соответствовать истине, нельзя утаивать или искажать в учебных материалах правду об истории нашего народа. Здесь я горячо поддержу президента: в последние годы, будучи куратором проекта «Мой район в годы войны», я действительно сталкивалась с подобными фактами, когда в некоторых материалах находились возмутительные несоответствия. Очень важно, чтобы для молодых людей служили примером судьбы наших современников, одержавших победу. У ребят должна быть возможность в передовых форматах ознакомиться с отечественной историей и многонациональной культурой, нашими достижениями в сфере литературы и науки, — заявила Белых.

— Также я поддержу инициативу президента в ближайшие три года 24 миллиарда направить на обновление музеев, учреждений культуры, что дополнительно окажет благотворное влияние в направлении патриотического воспитания, — подытожила парламентарий.

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