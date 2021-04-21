Депутат Госдумы Ирина Белых назвала ключевую идею послания президента России

Фото: Александр Иванов

Депутат Государственной думы Ирина Белых отметила особую атмосферу, царившую перед оглашением послания президента Российской Федерации Федеральному собранию в центральном выставочном зале «Манеж».

— Звучала знаковая песня «День Победы», на экранах транслировались кадры с патриотической акции «Бессмертный полк», мелькали лица детей, школьников, врачей. Все указывало на то, что в центре внимания находится человек, что президент всегда думает в первую очередь о том, как выстроить работу нашей страны таким образом, чтобы именно люди были ключевым приоритетом, — заявила она.

Ирина Белых обратила особое внимание на слова президента в адрес всех россиян: «Столкнувшись с полной неопределенностью в начале эпидемии, мы сумели все вместе — и граждане, и общество, и государство, — сплотившись, преодолеть все эти трудности. Это наша общая победа!»

Депутат подчеркнула:

— Расширение программы диспансеризации и профосмотров, озвученное президентом, в очередной раз демонстрирует его великолепное владение важнейшими темами, касающимися каждого человека. Профилактика в медицине всегда эффективнее лечения. Именно поэтому вместе с органами социальной защиты САО и ЗелАО, а также зеленоградской ГКБ имени Кончаловского мы на протяжении последних двух лет проводим программу краткосрочной профилактической госпитализации маломобильных пациентов. Я абсолютно удовлетворена и воодушевлена тем, что теперь по поручению президента мы сможем серьезно расширить эту программу, сделав ее доступной для значительно большего количества людей, — отметила Белых.

Фото: Александр Иванов

Ирина Белых выразила уверенность, что озвученные в послании акценты на образовательной сфере получат мгновенную реакцию в профильных министерствах и ведомствах.

— Для меня как для учителя, 20 лет отдавшего сфере образования, и куратора проектов патриотического воспитания особое значение имеет раздел послания про среднюю и высшую школы. И этому направлению президент уделяет огромное внимание. Школа, по словам Владимира Владимировича Путина, должна стать уютным домом — комфортным и современным. Особое значение — учебникам и учебным пособиям. Они должны соответствовать истине, нельзя утаивать или искажать в учебных материалах правду об истории нашего народа. Здесь я горячо поддержу президента: в последние годы, будучи куратором проекта «Мой район в годы войны», я действительно сталкивалась с подобными фактами, когда в некоторых материалах находились возмутительные несоответствия. Очень важно, чтобы для молодых людей служили примером судьбы наших современников, одержавших победу. У ребят должна быть возможность в передовых форматах ознакомиться с отечественной историей и многонациональной культурой, нашими достижениями в сфере литературы и науки, — заявила Белых.

— Также я поддержу инициативу президента в ближайшие три года 24 миллиарда направить на обновление музеев, учреждений культуры, что дополнительно окажет благотворное влияние в направлении патриотического воспитания, — подытожила парламентарий.

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