Тележурналист Евгений Попов: Круглый стол объединит сторонников защиты культурного наследия

Фото: Мария Попова

Журналист телеканала «Россия» Евгений Попов предложил представителям Департамента культурного наследия Москвы провести круглый стол по злободневным вопросам сохранения памятников истории и архитектуры столицы. Среди участников мероприятия — историки, урбанисты, представители общественности. Планируется обсудить вопросы создания эффективных инструментов защиты объектов исторического и культурного значения.

— Сегодня многие здания, которые на протяжении веков были символами нашей истории, предметом гордости для россиян, разрушаются, — отметил Евгений Попов. — Мы можем потерять то, что составляет основу любой нации, — ее культурное наследие. Некоторые отданные в частные руки старинные усадьбы годами не реставрируются, ветшают. Попытки власти призвать к порядку нерадивых собственников часто заканчиваются ничем. Считаю, что необходимы более эффективные инструменты для предотвращения разрушения исторических зданий.

Евгений Попов предлагает обсудить на мероприятии меры усиления контроля за такими зданиями. Прежде всего необходимость внесения уникальных памятников в реестр культурного наследия. Это позволит отследить сохранность памятников и контролировать ход реставрационных работ, а также реагировать на сигналы о нарушениях со стороны собственников.

В качестве одной из мер защиты исторических зданий Евгений Попов предлагает десятикратное увеличение штрафов за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия. К владельцам, которые не выполняют своих обязанностей по сохранности и содержанию здания, следует применять упрощенную процедуру изъятия собственности, имеющей историческую ценность.

О важности своевременного определения историко-культурной ценности объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, рассказал первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Сергей Мирзоян.

— Эта работа ведется департаментом постоянно. Мы всегда подчеркиваем, что главные критерии для внесения объектов в реестр объектов культурного наследия — уникальность и подлинность. Только в 2020 году в реестр было включено более 20 объектов культурного наследия и выявлено еще 9 новых памятников, — подчеркнул Сергей Мирзоян.

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