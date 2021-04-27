«Память сердца»: стартовала акция, посвященная историям о защитниках Отечества

Фото: МТРК «Мир»

Международная акция «Память сердца» стартовала накануне 80-летия начала Великой Отечественной войны во вторник, 27 апреля.

Жители стран Содружества Независимых Государств, Грузии и дальнего зарубежья могут поделиться своими историями о защитниках Отечества, от которых осталась лишь память, что хранится на улицах больших и маленьких населенных пунктов страны-победительницы.

Для того чтобы присоединиться к акции, желающим нужно опубликовать у себя в соцсетях фото или видео с историей о месте, с которого начались страшные военные годы для их семьи. Также желательно рассказать, как данное место хранит память о близких в наши дни. Публикацию надо сопроводить хештегом #ПАМЯТЬСЕРДЦА. Самые трогательные и интересные посты покажут на телеканалах «МИР» и «МИР 24», а также на страницах МТРК «Мир» в соцсетях.

— В современном мире мало кто задумывается о том, что большая часть воспоминаний о героях хранится не у мемориалов и не в музеях. На самом деле, их можно отыскать на старых улицах, перронах вокзалов, у обветшалых заборов, садов и деревьев, — поделился генеральный продюсер телерадиокомпании Павел Корчагин.

По его словам, в прошлом году было принято решение о необходимости знакомства телезрителей с защитниками нашей Родины с помощью самых удивительных историй о расставаниях и встречах.

Уточняется, что впервые проект «Память сердца» был запущен в 2019 году. Его провели на всех ресурсах телерадиокомпании, а также в рамках неэфирных акций на территории разных районов столицы. Основной площадкой стал Парк Горького. В связи с пандемией коронавируса в 2020 году очные мероприятия были отменены, а основная часть акции проводилась в социальных сетях.

Читайте также: Народная память хранит страшные страницы истории