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Народная память хранит страшные страницы истории
Участник акции Михаил Карасев (на переднем плане) пришел на Поклонную гору, чтобы почтить память узников фашистских концлагерей. Он принес портрет своей родственницы Галины Карасевой, которая ребенком стала пленницей немцев и своими глазами видела ужасы, творившиеся в концлагере / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Народная память хранит страшные страницы истории

Александр Кудрявцев

История

11 апреля на Поклонной горе около памятника «Трагедия народов» прошла акция, посвященная Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

В Парке Победы собралось больше сотни людей. Сюда приехали представители правительства Москвы и области, общественных организаций, волонтерских объединений, ветераны Великой Отечественной войны и бывшие узники концлагерей. В руках у них — красные гвоздики, а на глазах — слезы. Все они приехали сюда в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, который учредили в честь вооруженного восстания в концентрационном лагере Бухенвальд, вспыхнувшего 11 апреля 1945 года.

— Великая Отечественная вой на принесла много горя и трагедий. Но, пожалуй, самым страшным по своей жестокости из всех тех событий была история лагерей смерти. Говорить об этом очень тяжело. Приходится вспоминать и рассказывать об ужасах, через которые прошли люди. По-человечески хочется поскорее забыть об этом. Но мы не имеем права не помнить, — считает заместитель директора Музея Победы Федор Смуглин.

В начале акции присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Мужчины сняли головные уборы, а женщины, склонив головы, сдерживали подступающие в полной тишине слезы. После этого участники акции возложили цветы к монументу «Трагедия народов».

— Мероприятия, посвященные памяти жертв фашистских концлагерей, проводятся по всей России и за ее пределами. Недавно мы участвовали в конференции с представителями Германии. Нам было очень приятно слышать, что современные жители этой страны с нами единодушны.

Они осуждают те преступления против человечества, которые произошли в середине прошлого века, — сказал руководитель Международного союза бывших несовершеннолетних узников фашизма Николай Махутов.

На торжественном митинге напомнили, что сбор сведений о том, что происходило в концлагерях, продолжается до сих пор. Москвичей призвали поделиться любой информацией, касающейся тех страшных событий.

— Если у кого-то дома сохранились любые архивные материалы — фотографии или записанные воспоминания родственников, приносите их в наш союз. Эти документы станут частью большой и очень важной экспозиции, которую планируется открыть в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Эту выставку мы организуем совместно с представителями правительства Москвы, — рассказала председатель столичного отделения Международного союза бывших несовершеннолетних узников фашизма Зинаида Лашук.

Он добавила, что у руководства общественной организации грандиозные планы. В будущем они хотят открыть в Москве новый музей «Непокоренные». Его деятельность будет посвящена сохранению историй бывших малолетних узников концлагерей.

— Нужно работать с нашим молодым поколением. Рассказывать современным детям о страшных преступлениях фашизма, чтобы предотвратить зарождение подобных идей в их сердцах. Нельзя допустить повторения этих ужасных событий. И я считаю, что ключ к этому именно в воспитании детей, которым еще только предстоит строить будущее нашей страны, — заключила Зинаида Лашук.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Альберт Лиханов, основатель международного союза бывших несовершеннолетних узников фашизма:

— Важно беречь здоровье и жизни тех, кто еще помнит те ужасы Великой Отечественной войны. Наши соотечественники должны рассказывать молодому поколению о том, через какие испытания они прошли, что им пришлось пережить. Они хранят в себе горькую память, которая просто необходима для очищения и осветления умов нашего современного общества.

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