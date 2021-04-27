Cергей Собянин поздравил Леонида Рошаля с днем рождения

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Мэр Москвы Cергей Собянин на своей странице в Instgram поздравил с днем рождения врача и общественного деятеля Леонида Рошаля. Президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии во вторник, 27 апреля, исполнилось 88 лет.

Собянин поблагодарил Рошаля за вклад в развитие медицины и московского здравоохранения.

— Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, — написал мэр Москвы.

С 2015 года Рошаль является президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Также он награжден орденами Мужества в 2002 году и «За заслуги перед Отечеством» IV степени в 2008 году.

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