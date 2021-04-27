Космонавт Романенко рассказал, как увлечь детей космосом

Фото: Андрей Петров

Депутат Госдумы, Герой России и летчик-космонавт Роман Романенко предложил заинтересовывать детей естественными науками и техническими специальностями, в том числе космическими, и вовлекать их в ракетно-космические кружки и авиамоделирование. Об этом он сообщил журналистам.

— Мы со стороны властей должны увлечь детей новым или хорошо забытым старым интересным направлением — это ракетно-космические кружки и авиамоделирование, — сказал он.

По его словам, занятия в таких кружках должны стать полезной альтернативой гаджетам, с которыми дети сегодня проводят много времени.

— Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы детей развивать в этом направлении, помочь им определиться с будущей профессией. Среди них могут быть те, кто будет строить, конструировать, изобретать технические средства для полета в космос. Возможно, кто-то захочет стать космонавтом. Их потенциал нам необходимо раскрыть, — отметил Романенко.

Ранее депутат предложил компенсировать московским родителям 50 процентов затрат на детский спорт и на поездки к местам соревнований. По его мнению, такая инициатива станет эффективным стимулом к популяризации спорта среди детей и юношей, отметил депутат.

Роман Романенко — летчик-космонавт, совершивший два космических полета продолжительностью около 333 суток и один выход в открытый космос длительностью более шести часов.

Читайте также: Тележурналист Евгений Попов: Круглый стол объединит сторонников защиты культурного наследия